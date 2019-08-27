Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским (группа «Воля народа»).
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в бюро.
«По Поплавскому открыли (дело)», - сказал он.
Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.
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