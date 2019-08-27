Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами», - говорится в сообщении.

Ранее сенатор сообщил о намерении посетить Киев.

Ранее издание The Wall Street Journal анонсировало, что Джон Болтон планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия «Мотор Сич» и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон считает, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям.