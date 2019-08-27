Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует встретиться с «партнерами США» в Киеве.

«У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите «Большой семерки». С нетерпением жду предстоящих встречах с нашими партнерами в Киеве», - написал он в Twitter.

Болтон подчеркнул, что США поддерживают реформы президента Владимира Зеленского и его планы относительно «создания сильной и более успешной Украины».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Джон Болтон планирует приехать в Киев на следующей неделе, чтобы убедить руководство предприятия "Мотор Сич" и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон считает, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям.