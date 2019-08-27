В Деснянском районе Киева мужчина, угрожая ружьем, разбил две витрины в ювелирном магазине и забрал украшения, сообщает пресс-служба столичного главка.

В результате нападения никто не пострадал. Охранник заведения в это время отсутствовал.

Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный с оружием. Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и требовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции, эксперты-криминалисты. Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства в. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.