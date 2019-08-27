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В Ривненской области злоумышленник поджег грузовик предпринимателя и бросил гранату в его кафе-магазин.

По данным полиции, сообщение о взрыве в полицию поступило 26 августа около 5:20 от хозяина квартиры, 47-летнего жителя села Новая Любомирка.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестный бросил зажигательную смесь на тент грузового автомобиля, в результате чего тот загорелся.

Сосед владельца авто из окна своего дома увидел огонь и с водой побежал на улицу. Когда же прибежал к горящему авто, заметил мужчину за забором, который еще и бросил гранату в помещение кафе-магазина на первом этаже дома.

В результате взрыва торговое заведение понесло значительные повреждения и разрушения.

Владелец кафе, авто и части дома сообщил правоохранителям, что имел словесный конфликт со знакомым ривненчанином. Полицейские установили личность злоумышленника и разыскали его по месту жительства.

На причастность 38-летнего жителя Ровно к преступлению указывают доказательства, изъялтые с места происшествия. Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил, что именно его видел вблизи хозяйства.

«Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания, - сообщил и.о. начальник следственного отделения Вадим Артюхович. - Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Известно, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.
ForUm

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