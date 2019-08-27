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Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС. Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, сообщает Интерфакс.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», - сказал Пишель в своем выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о «перекрестных полетах».

Российские корабли «Союз» - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.

В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты «Союз-ФГ». Планируется переход с этой ракеты-носителя, использующей устаревшую украинскую аналоговую систему управления, на модифицированную ракету-носитель «Союз-2.1а». Она оснащена российской цифровой системой управления. Использование ракеты «Союз-ФГ» планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, «Союз-2.1а».
ForUm

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