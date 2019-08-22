Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик назвал перемирие, вступившее в силу 21 июля, является самым действенным.

Его заявление опубликовано на сайте миссии.

«Сегодня, спустя 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже по сравнению с этим показателем до его вступления в силу», - заявил Сайдик.

Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы убитыми вследствие обстрелов, хотя, к сожалению, один человек был ранен.

Главной темой вчерашнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской.

Так, сегодня стороны обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений.

«Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны», - заявил.

Как сообщал ForUm, 20 августа в 11:00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Россией, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1 в Станице Луганской.

Однако российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы.