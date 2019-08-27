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В России заявили, что не считают возможным возвращение в G7 по приглашению «только одной страны», поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками, однако подключение к этому формату по приглашению какого-либо одного государства невозможно», - сказал он.

При этом Песков утверждает, что для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью.

Напомним, 24 августа лидеры стран Большой семерки прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

21 августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.  

Трамп заявлял, что «вполне возможно» пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США. По словам Трампа, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.
ForUm

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