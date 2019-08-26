В воскресенье, 25 августа в одной из воинских частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских сил ВСУ.

«Сейчас по факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

По указанию командующего ВМС в воинской части проводится служебная проверка.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины в уголовном производстве задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении матросу С. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Установлено, что 25 августа во время несения службы в суточном наряде матрос С. выстрелил в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последний получил сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб.

Осуществлен осмотр места происшествия, допрошен и проведен следственный эксперимент с подозреваемым С., продолжаются допросы сослуживцев С. и К. Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следственные Усатовское отделение полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области.