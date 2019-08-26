также в разделеМир
Иран заявляет, что продал нефть с танкера, на арест которого выдали ордер США 24
Барий, стронций, и лантан: В РФ раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва 51
Из-за авиаударов России в Сирии погибли девять гражданских 23
Второй пакет санкций США против РФ вступил в силу 45
В Гонконге в ходе разгона демонстрантов впервые применили оружие 43
СМИ: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России 111
Трамп прокомментировал новые ракетные испытания КНДР 32
Джонсон о Brexit: Ситуация очень шаткая 24
После Brexit: Трамп пообещал большую торговую сделку Великобратании 26
Британию не устраивает сумма компенсации за выход из ЕС 46
Россия не собирается выводить войска из Приднестровья 37
Британия направила эсминец в Персидский залив 21
Противники саммита G7 устроили столкновения с полицией: десятки задержанных 19
Впервые от курения вейпа зафиксирована смерть человека 47
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 48
Северная Корея провела испытание новой мощной многоразовой пусковой установки 20
Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым 15
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ 21

В британском городе Дувр граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Британии из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской  .

Об этом сообщает ВВС.

Работа художника появилась на здании в 2017 году.

Она стала одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС.

Стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
24
Теги