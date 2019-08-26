В британском городе Дувр граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Британии из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской .
Об этом сообщает ВВС.
Работа художника появилась на здании в 2017 году.
Она стала одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС.
Стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов.
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