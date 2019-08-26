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Возле села Артемовка электропоезд Харьков-Беляевка сбил насмерть мужчину, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Трагедия произошла 25 августа около 2:30 возле села Артемовка Харьковского района.

«Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось», - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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