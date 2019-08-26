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Полиция Гонконга впервые как минимум один раз применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на France Presse.

«Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета», - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов Гонконга. При этом о пострадавших пока не сообщается.

Ранее местное телевидение сообщило о применении спецмашин с водометами для разгона акций протеста. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика Mercedes-Benz, каждый из которых оснащен 15 водяными пушками. 

Напомним, беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадицию жителей города в материковый Китай.

Кроме того, среди требований демонстрантов – отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста «бунтом», освобождение арестованных.

Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.
ForUm

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