также в разделеМир
Джонсон о Brexit: Ситуация очень шаткая 19
После Brexit: Трамп пообещал большую торговую сделку Великобратании 20
Британию не устраивает сумма компенсации за выход из ЕС 39
Россия не собирается выводить войска из Приднестровья 26
Британия направила эсминец в Персидский залив 18
Противники саммита G7 устроили столкновения с полицией: десятки задержанных 16
Впервые от курения вейпа зафиксирована смерть человека 34
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 45
Северная Корея провела испытание новой мощной многоразовой пусковой установки 16
Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым 11
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ 20
Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7 31
«Роскосмос» не смог состыковать корабль «Союз» с МКС 56
Меркель анонсировала тему Украины на саммите G7 32
В Иране заявили об успешном испытании новой ракеты 19
Россия испытала баллистические ракеты 94
КНДР провела запуски баллистических ракет 26
Взрыв в РФ: Власти заявили, что врач «съел» цезий-137 189

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые ракетные испытания КНДР.

По словам Трампа, несмотря на новые испытания, диалог с Ким Чен Ыном продолжается.

«Я не рад этому. Но, опять же, он не нарушает соглашение. Мы продолжаем диалог. Я получил очень хорошее письмо от него на прошлой неделе. Мы говорим. Он был расстроен тем, что Южная Корея проводила «военные игры», как вы их называете. Я не думаю, что они были необходимы», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Утром 24 августа КНДР провела очередные ракетные испытания. За последний месяц Северная Корея проводила несколько таких запусков и усилила критику Южной Кореи и США.

Также Северная Корея провела испытание новой мощной многоразовой пусковой установки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2562 грн.
13
Теги