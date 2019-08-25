Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые ракетные испытания КНДР.

По словам Трампа, несмотря на новые испытания, диалог с Ким Чен Ыном продолжается.

«Я не рад этому. Но, опять же, он не нарушает соглашение. Мы продолжаем диалог. Я получил очень хорошее письмо от него на прошлой неделе. Мы говорим. Он был расстроен тем, что Южная Корея проводила «военные игры», как вы их называете. Я не думаю, что они были необходимы», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Утром 24 августа КНДР провела очередные ракетные испытания. За последний месяц Северная Корея проводила несколько таких запусков и усилила критику Южной Кореи и США.

Также Северная Корея провела испытание новой мощной многоразовой пусковой установки.