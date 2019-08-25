Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что судьба соглашения о выходе страны из Евросоюза «висит на волоске».

Об этом он сказал в интервью ВВС.

«Все зависит от наших друзей и партнеров в Европейском союзе», — подчеркнул Джонсон.

«Думаю, что ситуация очень шаткая. Что важно — быть готовыми к выходу без соглашения», — отметил глава британского правительства, комментируя шансы на сделку с ЕС.

На вопрос, будут ли британцы иметь доступ ко всем медикаментам в случае «жесткого» Brexit, Джонсон ответил, что «это гарантия, которую мы конечно же можем дать».

При этом премьер добавил, что не гарантирует отсутствия «непредвиденных сложностей».

Джонсон также повторил, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года.

Напомним, Британию не устраивает сумма компенсации за выход из ЕС.