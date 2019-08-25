также в разделеМир
Трамп прокомментировал новые ракетные испытания КНДР 13
После Brexit: Трамп пообещал большую торговую сделку Великобратании 20
Британию не устраивает сумма компенсации за выход из ЕС 39
Россия не собирается выводить войска из Приднестровья 26
Британия направила эсминец в Персидский залив 18
Противники саммита G7 устроили столкновения с полицией: десятки задержанных 16
Впервые от курения вейпа зафиксирована смерть человека 34
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 45
Северная Корея провела испытание новой мощной многоразовой пусковой установки 16
Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым 11
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ 20
Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7 31
«Роскосмос» не смог состыковать корабль «Союз» с МКС 56
Меркель анонсировала тему Украины на саммите G7 32
В Иране заявили об успешном испытании новой ракеты 19
Россия испытала баллистические ракеты 94
КНДР провела запуски баллистических ракет 26
Взрыв в РФ: Власти заявили, что врач «съел» цезий-137 189

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что судьба соглашения о выходе страны из Евросоюза «висит на волоске».

Об этом он сказал в интервью ВВС.

«Все зависит от наших друзей и партнеров в Европейском союзе», — подчеркнул Джонсон.

«Думаю, что ситуация очень шаткая. Что важно — быть готовыми к выходу без соглашения», — отметил глава британского правительства, комментируя шансы на сделку с ЕС.

На вопрос, будут ли британцы иметь доступ ко всем медикаментам в случае «жесткого» Brexit, Джонсон ответил, что «это гарантия, которую мы конечно же можем дать».

При этом премьер добавил, что не гарантирует отсутствия «непредвиденных сложностей».

Джонсон также повторил, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года.

Напомним, Британию не устраивает сумма компенсации за выход из ЕС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2562 грн.
19
Теги