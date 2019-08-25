В воскресенье, 25 августа, на Донбассе во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих ВСУ получили ранения, один из них погиб.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

«К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений умер. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Напомним, за сутки, 24 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.