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За сутки, 24 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Марьинки, Павлополя, Водяного, Новолуганского.

За минувшие сутки потерь со стороны ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

Напомним, боевики трижды нарушили режим прекращения огня под Водяным и Зайцево.
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