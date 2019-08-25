За сутки, 24 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Марьинки, Павлополя, Водяного, Новолуганского.
За минувшие сутки потерь со стороны ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.
Напомним, боевики трижды нарушили режим прекращения огня под Водяным и Зайцево.
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