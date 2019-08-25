Продолжается монтаж памятника авиаконструктору Игорю Сикорскому вблизи аэропорта в Киеве (Жуляны), который теперь носит его имя.

Об этом сообщается на странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

В посте говорится о скульптуре из бронзы, которая будет стоять на гранитном постаменте. Общая высота монумента - 7,2 метра.

Отмечается, что автор памятника - Владимир Журавель, который создал скульптурную композицию Дети запускают кораблики, установленную на Почтовой площади, и памятник Илье Муромцу.

«Киевляне гордятся тем, что первая в мире авиамодель вертикального взлета была сконструирована и запущена именно в нашем городе, во дворе усадьбы на Ярославовом валу, где жила тогда семья Сикорских. И, к сожалению, пока город - уже несколько лет - добивается, чтобы Министерство обороны, на балансе которого находится дом Сикорского, передало его общине столицы. Чтобы мы могли отреставрировать заброшенное помещение», - говорится в сообщении.