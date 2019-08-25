На украино-румынской границе при попытке задержания контрабандистов последние бросили более 4 тыс пачек сигарет. Об этом пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера в ходе реализации оперативной информации вблизи государственной границы обнаружено движение группы неизвестных лиц с пакетами. При попытке задержания пограничниками отдела «Селятино» Черновицкого отряда осуществлен один предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. Неизвестные лица обратились в бегство в тыл участка украино-румынской границы, оставив на месте 10 пакетов табачных изделий», - говорится в сообщении.

Сейчас поисковые мероприятия уже завершены. Обнаруженные табачные изделия, а именно - 4620 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение.