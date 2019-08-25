Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в канонической версии украинского гимна авторства Павла Чубинского есть ошибка.

Об этом он рассказал в интервью каналу 112 Украина.

Кравчук рассказал, что был причастен к дискуссии по тексту гимна в 2003 году во время принятия закона О государственном гимне Украины.

По его словам, в слова Чубинского при печати закралась ошибка.

«Правильно «и», а не «а»: „еще не умерли Украины ни слава, ни воля». То есть не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина», а дальше что — нелепость: и слава, и воля. Ни логики, ни сочетание, ни грамматической связи в речи. Поэтому это была ошибка», - отметил экс-президент.

Напомним, на торжественный прием по случаю Дня Независимости Украины, который проводит нынешний президент Владимир Зеленский, пришли четыре бывшие президенты Украины, в частности Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.