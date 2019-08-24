На торжественный прием по случаю Дня Независимости Украины, который проводит нынешний президент Владимир Зеленский, пришли четыре бывшие президенты Украины, в частности Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Прием проходил в Мариинском дворце в Киеве.
Напомним, что утром Порошенко не посетил Шествие достоинства, которое в этом году состоялось вместо военного парада. Они с женой приняли участие в молебне в Софии Киевской и возложили цветы к Колоколу памяти в честь погибших украинских военных.
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