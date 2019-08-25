В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна.
Об этом сообщает ТСН, которому сообщили волонтеры, которые помогают маме мальчика.
«Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребёнка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс», — рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.
Родители написали заявление в полицию.
«Сейчас мальчик стабильный он пришел в себя, находится в реанимации после операции. У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация», — констатируют врачи.
Напомним, в конце июля глава Нацполиции Сергей Князев уволил бывшего начальника полиции Днепропетровской области Глуховерю.
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