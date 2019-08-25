также в разделеПроисшествия
За сутки боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 16
ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня под Водяным и Зайцево 25
Экипаж патрульных сбил двух женщин во Львове 23
На Запорожье девушка случайно выстрелила в лицо подруге 48
Стрельба в Кропивницком: в полиции отрицают смерть второго пострадавшего 39
ООС: Боевики увеличили число обстрелов, ранены двое военных 50
В Кривом Роге снова «минировали» дом родителей Зеленского 78
Стрельба в Кропивницком: В больнице умер второй пострадавший 31
ГБР расследует избиение мужчины патрульными в Краматорске 16
В Кропивницком возле СИЗО убили адвоката 121
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, ранен военный 17
В Одессе врача обвиняют в смерти девушки во время пластической операции 23
На Прикарпатье лесники избили работников национального природного парка 23
К борьбе со вспышкой АЧС на Львовщине кпривлекли Нацгвардию 28
На Полтавщине поссорившийся с женой мужчина совершил самоподжег 36
В Днипре водитель Jaguar протянул полицейского на авто 31
Раскрыто резонансное убийство двух женщин под Киевом 99
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, ранен военный 30

В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна.

Об этом сообщает ТСН, которому сообщили волонтеры, которые помогают маме мальчика.

«Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребёнка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс», — рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.

Родители написали заявление в полицию.

«Сейчас мальчик стабильный он пришел в себя, находится в реанимации после операции. У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация», — констатируют врачи.

Напомним, в конце июля глава Нацполиции Сергей Князев уволил бывшего начальника полиции Днепропетровской области Глуховерю.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
11
Теги