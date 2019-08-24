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В пятницу, 23 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сообщается, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.

С начала текущих суток, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.
ForUm

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