В пятницу, 23 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Сообщается, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.
С начала текущих суток, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.
Напомним, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.
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