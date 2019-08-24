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Около 12 тысяч человек приняли участие в «Марше защитников Украины» и 20 тысяч человек наблюдало за шествием. Об этом рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, передает УНН.

«По акции которая проходила сейчас (Марш защитников — ред.) скажем так было несколько составляющих, примерно 12 тысяч участвовали непосредственно в шествии и 20 тысяч граждан было на тротуарах вдоль маршрута. Вообще на пике на Майдане, по нашим предварительным подсчетам было до 50 тысяч человек», — сказал Корищенко.

Напомним, сегодня в Киеве впервые проходил Марш достоинства.
ForUm

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