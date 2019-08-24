Об этом сообщает AFP в своем аккаунте в Twitter.
«Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов вблизи полицейского участка. Сейчас как минимум один человек задержан», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.
Когда власти Гонконга отказалась от внесения поправок, демонстранты потребовали расследования применения полицией чрезмерно жестких методов против участников протестов, а также отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.
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