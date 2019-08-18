также в разделеМир
ИГИЛ взяла ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле
В Молдове нашли застреленным соратиника олигарха Плахотнюка 10
В России после третьего ареста задержали оппозиционера Яшина 13
В Афганистане подорвался микроавтобус с гражданскими, есть жертвы 10
Умер известный мультипликатор и обладатель Оскара Ричард Уильямс 13
В Казахстане произошло землетрясение 52
В Израиле при попытке пересечь границу убиты несколько палестинцев 14
Глава Еврокомиссии Юнкер нуждается в срочной операции 26
На свадьбе в Кабуле погибли более 60 людей 33
Польша и США подписали соглашение о границе и миграции 49
Россия нанесла авиаудары в Сирии: погибли 11 детей 55
Китай запустил ракету с тремя спутниками 24
В Москве началась новая серия акций протеста 60
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 35
Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна в тюрьме 37
Газпром: «Северный поток-2» построен на 73,6% 79
Правительство – Трампу: Гренландия не продается 33
В Дании отреагировали на идею Трампа купить Гренландию 38
На очередной марш протеста в Гонконге, несмотря на сильный дождь, вышли десятки тысяч людей.

Об этом сообщает CNN.

«Десятки тысяч людей собрались в гонконгском парке имени Виктории с зонтиками из-за сильного дождя. Люди начали двигаться из парка в сторону ближайших дорог», - говорится в сообщении.

Организаторы призвали правоохранителей открыть больше дорог, чтобы не было давки.

Ранее в акции в поддержку правоохранителей, которая состоялась в Гонконге в субботу, приняли участие, по разным оценкам, от ста тысяч до полумиллиона человек.

Как сообщалось, массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

Когда власти Гонконга отказалась от внесения поправок, демонстранты потребовали расследования применения полицией чрезмерно жестких методов против участников протестов, а также отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
73
Теги