На очередной марш протеста в Гонконге, несмотря на сильный дождь, вышли десятки тысяч людей.

Об этом сообщает CNN.

«Десятки тысяч людей собрались в гонконгском парке имени Виктории с зонтиками из-за сильного дождя. Люди начали двигаться из парка в сторону ближайших дорог», - говорится в сообщении.

Организаторы призвали правоохранителей открыть больше дорог, чтобы не было давки.

Ранее в акции в поддержку правоохранителей, которая состоялась в Гонконге в субботу, приняли участие, по разным оценкам, от ста тысяч до полумиллиона человек.

Как сообщалось, массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

Когда власти Гонконга отказалась от внесения поправок, демонстранты потребовали расследования применения полицией чрезмерно жестких методов против участников протестов, а также отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.