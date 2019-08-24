Пятый президент Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

В комментарии ВВС News Україна источник в команде Порошенко рассказал, что это его реакция на отмену военного парада.

«Решение об отмене парада у Петра Порошенко считают ошибкой», — сказал собеседник.

На Шествии присутствовали три экс-президента Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

В Facebook Порошенко опубликовал видео с молебна в Софии Киевской, с возложения цветов у Колокола памяти. Потом он встретился с военными и их семьями возле Национального университета Министерства обороны.

«Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и сфотографировались на память. Невероятно теплая встреча, которая греет мое сердце», — написал Порошенко.

В нынешнем году президент Владимир Зеленский решил отказаться от военного парада на День Независимости и организовать в центре Киева Шествие достоинства с участием украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров, а также представителей разных родов войск ВСУ.