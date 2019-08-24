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Новый национальный рекорд Украины был установлен в Херсоне в пятницу, 23 августа. Там в честь Дня Государственного флага Украины создали полотнище длиной 152 метра 40 см, сообщает УНИАН.

Отмечается, что рекордный флаг создали из 112 государственных флагов, привезенных волонтерами с Донбасса. На этих флагах оставили свои автографы украинские военные и бойцы добровольческих батальонов, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.

По словам руководителя национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, такого рода достижения она за свою многолетнюю работу фиксирует впервые.

«Мы фиксировали не один рекорд, связанный с флагами Украины, но такого за много лет работы Национального реестра не было точно», - сказала Ветрова.

Она вручила сертификат об установлении рекорда первому заместителю главы Херсонской ОГА Дмитрию Бутрию.

В свою очередь чиновник сказал, что в следующем году власти хотят пригласить в Херсон волонтеров со всех областей Украины, предложить им привезти такие же хранящиеся у них флаги, чтобы установить рекорд, объединяющий Украину.

Напомним, сегодня украинцы отмечают День Независимости.
ForUm

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