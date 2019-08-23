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22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК»противник совершил 9 обстрелов, «Север» - 4.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
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