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И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала нардерп от «Слуги народа» Александра Дубинского за «откровенное пренебрежение к женщинам».

«Когда будущий народный депутат начинает свою деятельность с откровенного пренебрежения к женщинам – это печальное зрелище. Если это Александр Дубинский - это ожидаемое печальное зрелище. Вчера сеть возмутило требование от него к потенциальным помощникам: «девушек, ниже 175 см, не беспокоить». Все видят в таком языке сексизм и объективацию, потому что это они и есть», - написала она в Facebook.

По словам Супрун, Дубинский, который позже назвал свое заявление шуткой, «не осознает, что, даже назвав это «шуткой», не снимает с себя ответственности за оскорбление».

«Более того, непризнание ошибки свидетельствует о том, что сексизм – его осознанная позиция. Для человека, который будет представлять интересы народа Украины, это недопустимо. Даже в формате шутки. Говорить таким языком - это демонстрировать низкий уровень гражданского сознания, унижать свое собственное достоинство и обесценивать достоинство своих будущих коллег», - подчеркнула Супрун.
ForUm

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