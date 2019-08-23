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Строительная корпорация «Укрбуд», которую, согласно сообщениям СМИ, контролирует близкий к прошлой власти бизнесмен Максим Микитась, больше не будет массово выигрывать государственные тендеры и, более того, станет предметом пристального внимания правоохранительных органов. Об этом заявил юрист Ростислав Кравец, комментируя сообщение о том, что Антимонопольный комитет возбудил очередное дело против корпорации «Укрбуд».

«Если уже Антимонопольный комитет занялся определенными делами „Укрбуда“, то, думаю, будет и продолжение, будут и другие дела, будут расследованы и другие обстоятельства, тендера, закупки», — рассказал он.

Юрист напомнил, что, как правило, после смены власти лица, приближенные к прошлой власти, не только перестают быть фаворитами в тендерных закупках, но и становятся предметом пристального внимания правоохранителей

Кравец считает, что пока нельзя говорить о скором банкротстве «Укрбуда». В то же время он советует инвесторам учитывать возросшие риски.

 «Я не думаю, что сейчас уже нужно говорить о банкротстве. Но в любом случае, те инвесторы, которые определенным образом работают с этой компанией, должны давать себе отчет относительно рисков, которые на сегодняшний день уже возникли», — отметил он.
ForUm

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