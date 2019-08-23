Укрзализныця проведет опрос среди пассажиров относительно их удовлетворенности качеством услуг. В соответствии с практикой ЕС, компания, осуществляющая опрос, должна быть независимой. Она будет определена через систему ProZorro, сообщили ForUm’у в пресс-службе УК.

К анкетированию будут привлечены более 20 тысяч клиентов Укрзализныци по всей территории Украины. Опрос будет проходить на железнодорожных вокзалах, в ночных и дневных поездах по единой анкете и методологии, используемой в ЕС.

«Указанное социальное исследование нужно компании для дальнейшей имплементации директив Евросоюза», - пояснили в УЗ.

Специалисты Укрзализныци отмечают, что результаты опросов помогут понять, что является наиболее критическим в пассажирских перевозках и куда, в первую очередь, нужно направить усилия. Проведение опросов на регулярной основе позволит отслеживать эффективность реализуемых мероприятий в направлении улучшения качества услуг.