также в разделеРелигия
В Киеве на митинге в поддержку Филарета участникам обещали заплатить по 100 гривен 7
В Чернигове сотни верующих УПЦ отметили 10 лет прославления святителя Филарета 14
В УПЦ обнародовали нарушения конституционных прав верующих в период с 17 июля по 20 августа 10
В Киеве пройдет международная конференция по случаю 200-летия Киевской Духовной академии 15
В Киеве на основании письма главы ПЦУ Епифания (Думенко) Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии 46
Митрополит Онуфрий посетил в Киеве строительство собора УПЦ, который воссоздает дореволюционный проект 22
На рекламу Томоса Министерство информационной политики потратило миллионы гривен 11
Митрополит УПЦ обратил внимание, что при захватах храмов полиция бездействует, а марши равенства охраняют тысячи полицейских 16
В интернете доступно издание, в котором опубликованы интересные факты об Успении Пресвятой Богородицы 16
Глава УПЦ КП подал в суд на своего бывшего пресс-секретаря Евстратия (Зорю) 56
На Волыни священники УПЦ и правоохранители нашли механизм противодействия захватам храмов 27
Верующие УПЦ передали в Святогорскую лавру для переселенцев тонны гуманитарной помощи 26
Православная молодежь Закарпатья раздала нуждающимся более 700 килограммов освященных фруктов 6
Игумения Серафима (Шевчик) о ЛГБТ-прайде: Не нужно делать из Одессы Содом и Гоморру 30
Митрополит Онуфрий выразил поддержку православным Черногории 20
Верующие Украинской Православной Церкви просят запретить ЛГБТ-марш в Одессе 24
В Бердичеве до 27 августа будет находиться чудотворная икона «Благоуханный Цвет» 24
В Запорожье прибудет Молченская чудотворная икона Пресвятой Богородицы 19

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) считает, что глава ПЦУ Епифаний (Думенко) не верит в Бога.

Фото: ЕРА

Об этом, в частности, он заявил в письме Епифанию по поводу закрытия счета Православной Церкви Украины Киевского Патриархата (УПЦ КП) в «Ощадбанке», сообщает gordonua.com.

«Прошу вас отозвать ваше письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!», – сказано в письме, опубликованном на сайте УПЦ КП.

Филарет назвал действия Епифания по закрытию счета противоправными.

«Вам известно, что 20 июня Украинская Православная Церковь Киевского патриархата на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной на соборе Константинопольского патриархата 15 декабря 2018 года Православной Церкви Украины. Это означает, что с 20 июня вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни ваши решения, ни постановления Священного синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии», – считает Денисенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3036 грн.
16
Теги