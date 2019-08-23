Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) считает, что глава ПЦУ Епифаний (Думенко) не верит в Бога.

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Об этом, в частности, он заявил в письме Епифанию по поводу закрытия счета Православной Церкви Украины Киевского Патриархата (УПЦ КП) в «Ощадбанке», сообщает gordonua.com.

«Прошу вас отозвать ваше письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!», – сказано в письме, опубликованном на сайте УПЦ КП.

Филарет назвал действия Епифания по закрытию счета противоправными.

«Вам известно, что 20 июня Украинская Православная Церковь Киевского патриархата на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной на соборе Константинопольского патриархата 15 декабря 2018 года Православной Церкви Украины. Это означает, что с 20 июня вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни ваши решения, ни постановления Священного синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии», – считает Денисенко.