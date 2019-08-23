Мужчина, раненный во время стрельбы возле СИЗО в Кропивницком, сейчас находится в больнице.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ Национальной полиции в Кировоградской области Виталину Бевзенко.

«Во время стрельбы, которую начали неизвестные лица, один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в лечебное учреждение, где он сейчас находится. Он жив», - опровергла Бевзенко сообщения СМИ о смерти пострадавшего в больнице.

Состояние 54-летнего травмированного во время стрельбы прокомментировал медиапорталу DOZOR заведующий травматологическим отделением областной больницы Андрей Семенович.

«Он поступил к нам с огнестрельным ранением правой верхней конечности. Проведена неотложная хирургическая помощь, обработка перелома, операция. Сейчас состояние больного стабильное, проводится интенсивная терапия. Сложность и тяжесть больного определяется еще тем, что у него есть ряд тяжелых хронических заболеваний, и на фоне этого ранения, конечно, ход выздоровления тяжелый. Жизни на данный момент ничего не угрожает, но, как будет в дальнейшем - трудно сказать, так как состояние обусловлено не только ранением, но и тяжелыми сопутствующими заболеваниями», - отметил врач.

Напомним, 22 августа в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по ул. Куропятникова возле СИЗО № 6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте.

Александр Иванов – полковник милиции в отставке. До адвокатской практики, с февраля 2010 по март 2011 года, работал в должности заместителя начальника УМВД Украины в Кировоградской области - начальника следственного управления. До этого занимал различные должности в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.