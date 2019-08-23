Голосеевский райсуд Киева после инцидента со стрельбой у метро «Голосеевская» взял под стражу на 2 месяца учредителя охранной фирмы «Варта 1» Сергея Лещенко («Леший») и Абкара Магниевая. Об этом сообщает Громадське.

22 августа суд арестовал двух подозреваемых по делу на 2 месяца с возможностью внести залог в 153 687 грн, хотя прокуратура просила не предоставлять возможность залога.

Во время судебного заседания около 100 человек «Муниципальной стражи» дежурили возле суда.

Напомним, в Киеве в ночь на 20 августа на Голосеевской площади неизвестные на авто Mercedes устроили стрельбу, в результате чего пострадали трое мужчин - двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями и один – с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Впоследствии выяснилось, что конфликт со стрельбой возник между представителями «Муниципальной охраны» и частной охранной фирмы «Варта 1», учредителем которой является Сергей Лещенко («Леший»).

Лещенко заявил, что его также должны признать потерпевшим, ведь его якобы ранили.

В «Муниципальной страже» пояснили, что в Голосеевском парке работали кальянные, которые «крышевал Леший», а они пытались противодействовать этому.

Абкар Магниев, еще один подозреваемый в стрельбе, которого взяли под стражу, заявил журналистам, что он не причастен к инциденту, а просто гулял по парку.