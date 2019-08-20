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В результате ночной стрельбы возле метро «Голосеевская» в Киеве пострадали трое мужчин, они госпитализированы.

По данным столичного главка, ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро «Голосеевская» возникла стычка и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы районноного и главного управлений полиции, спецназовцы, патрульные полицейские и кинолог.

Правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами и установили, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались. В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один – с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль «Фольксваген».

По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников события и причины инцидента.
ForUm

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