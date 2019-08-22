Следователи теруправления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по материалам издания UA:Донбасс по факту возможного превышения власти и служебных полномочий сотрудниками патрульной полиции за избиение гражданина Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, гражданин Украины получил телесные повреждения в ночь с 13 на 14 августа 2019 на одной из улиц Краматорска. Во время медицинского осмотра гражданина врачи установили получение убойной раны верхнего века правого глаза.

Сейчас следствием выясняются обстоятельства инцидента.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.