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Следователи теруправления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по материалам издания UA:Донбасс по факту возможного превышения власти и служебных полномочий сотрудниками патрульной полиции за избиение гражданина Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, гражданин Украины получил телесные повреждения в ночь с 13 на 14 августа 2019 на одной из улиц Краматорска. Во время медицинского осмотра гражданина врачи установили получение убойной раны верхнего века правого глаза.

Сейчас следствием выясняются обстоятельства инцидента.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
ForUm

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