В Министерстве иностранных дел России высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении РФ в «Большую восьмерку».

«Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв», - написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дипломатия – это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей. Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», - добавила она.

Захарова заявила, что «находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) - означает то, что участники форума обсуждают государство. «Россию «семерка» обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно», - заявила спикер МИД.

«Если под «высокой дипломатией» Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно Украина обязана их выполнить», - сыронизировала Захарова.

«Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», - резюмировала спикер МИД РФ.

Напомним, Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.