В Окружной административный суд Киева поступил иск Елены Сотник к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции относительно отмены решения о результатах проверки ее декларации за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба суда, истец считает решение НАПК от 19 июля 2019 необоснованным, противоправным и вынесенным вопреки действующему законодательству Украины.

Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении. В частности, истец просит суд приостановить действие оспариваемого решения НАПК до вступления в законную силу судебного решения по данному делу.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.