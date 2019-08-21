Популярные интернет-картинки из серии «ожидание и реальность» — это не просто плод фантазии современных юмористов. Это истории из жизни, и, как правило, они не очень веселые. Остается только догадываться, сколько заказчиков остались разочарованы созданным для них сайтом.

Ожидая увидеть веб-ресурс, который произведет «вау-эффект» и послужит мощным инструментом продаж, многие клиенты получают средненький сайт. И вынуждены постоянно его дорабатывать, тратя на это нескромные бюджеты.

Мы собрали для вас ТОП-5 советов, как заказать разработку сайта, чтобы получить идеальный результат.

Определитесь с желаниями целевой аудитории

Сайт должен нравиться не только владельцу бизнеса, но, в первую очередь, его настоящим и потенциальным клиентам. Именно они приносят вам доход, поэтому при создании ресурса ориентируйтесь на интересы пользователей.

Изучите демографические и географические особенности ЦА, проведите небольшой опрос среди постоянных клиентов, проанализируйте поведение покупателей на сайтах конкурентов. На основании этих данных составьте примерное видение будущего сайта. Конечно, не забыв учесть и свои пожелания.

Говорите с разработчиком

Предоставьте исполнителю как можно больше информации о проекте и о компании. Четко определите, что хотите видеть на сайте и какие моменты недопустимы. Если клиент сам не знает, что он хочет увидеть в результате, то разработчик тем более не сможет угадать.

Составьте грамотное техническое задание

Если у вас нет специальных знаний, этот документ необходимо составить вместе с подрядчиком. В нем прописываются все нюансы и тонкости проекта, определяются сроки выполнения работы.

Над вашим сайтом будут трудиться несколько специалистов и каждый из них должен понимать, что собой представляет проект. Техническое задание — необходимый документ для скоординированной работы профессионалов. В нем прописаны как пожелания клиента по разработке сайта, так и технические возможности по внедрению того или иного функционала.

Составьте смету и договор

Они гарантируют вам соблюдение сроков и бюджета проекта. В серьезных веб-агентствах сотрудничество с заказчиком всегда базируется на договорных отношениях.

Например, согласовав в договоре стоимость создания сайта в Netrocket, вы можете быть уверены, что фиксированные работы будут выполнены без дополнительных оплат.

Задавайте вопросы

Не стесняйтесь обсуждать с подрядчиком все нюансы будущего проекта. Познакомьтесь с сотрудниками, которые будут над ним работать, уточните уровень их квалификации. Узнайте, какие технологии будут применяться при создании сайта и дополнительные услуги можно заказать в будущем (продвижение, техподдержку и т.д.).

И самый важный совет для разработки веб-ресурса вашей мечты — честно ответьте себе на вопрос: «Зачем вам нужен сайт?». Повысить продажи, добиться узнаваемости бренда, увеличить лояльность клиентов или привлечь новых — от выбранной цели будет зависеть тип сайта, его наполнение контентом и дизайн.

Если вы четко уверены в цели создания веб-ресурса для своего бизнеса, поделитесь ею с исполнителем работ. Опытные компании сумеют подобрать оптимальные варианты сайта для вашей компании.