20 августа около 01:30 на пр. Слобожанского в Днипре патрульные остановили водителя автомобиля Jaguar S-Type за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель оставил место преступления.

По городу был введен оперативный план «Перехват», в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - до 3-х лет лишения свободы.