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Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен заявил, что отмена визита президента США Дональда Трампа – это демонстрация неуважения к датской королеве.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Jyllands Posten.

«В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит», - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.

Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию «дипломатическим фарсом».

«Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения», - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.

В оппозиционной партии Venstre, которую возглавляет экс-премьер Ларс Льокке-Расмуссен, считают, что отмена визита Трампа – это повод переосмыслить политику безопасности Дании.

«Мы не можем больше рассчитывать на Соединенные Штаты», - сказал представитель партии Якоб Эллеман-Йенсен, которого цитирует газета Extrabladet.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.
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