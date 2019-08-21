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В селе Рашевка Гадячского района во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель Киева.

Сообщение от медиков поступило 20 июля около 11:20, информирует полиция Полтавской области.

Полицией установлено, что мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином и поджег. От полученных ожогов последний скончался на месте происшествия.

Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Данные внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.  
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