В селе Рашевка Гадячского района во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель Киева.

Сообщение от медиков поступило 20 июля около 11:20, информирует полиция Полтавской области.

Полицией установлено, что мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином и поджег. От полученных ожогов последний скончался на месте происшествия.

Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Данные внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.