Убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства.

Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийство.

Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тысяч.

Все причастные к резонансному преступлению только задержаны.

Речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали.