Один из самых заметных «друзей России» в Европе, лидер итальянской правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини добился развала правительства страны, в котором сам же был вице-премьером.

Сальвини рассчитывает возглавить правительство, но другие партии, судя по их заявлениям, намерены наказать его за этот маневр, пишет ВВС.

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подает президенту прошение об отставке.

Это решение Конте стало следствием маневра Сальвини, который 8 августа заявил о выходе его «Лиги» из правительства.

Конте – беспартийный политик, которого поставили во главе правительства по итогам выборов 2018 левопопулистское «Движение Пяти звезд» и правопопулистская, антииммигрантская «Лига». Лидеры этих двух партий, Луиджи ди Майо и Сальвини, стали вице-премьерам.

Итальянские комментаторы единодушны: Сальвини рассчитывает, что результатом его демарша станут досрочные выборы, на которых «Лига» с союзниками - партией «Братья Италии» и «Вперед, Италия!» экс-премьера Сильвио Берлускони - победит, а он возглавит правительство.

Однако, как предполагают политические обозреватели, вместо внеочередных выборов «Пять звезд» при содействии президента Серджио Матареллы может попытаться сформировать правительство с Демократической партией, которая управляла страной в 2013-2018 годах, а на выборах в мая 2018 году заняла второе место.

В результате Сальвини окажется в оппозиции.