Полиция Швеции разыскивает двух граждан Украины по подозрению в убийстве 70-летнего шведа и завладении его авто в городе Маркарид на юге страны. Об этом пишет Expressen.se.

По данным издания, 48-летнего Ярослава Лаврынива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск.

По данным полиции, 70-летний Герт-Инге Бертинссон был найден убитым в Маркарюде 10 августа после 11 дней поисков. Автомобиль жертвы, — золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками, — был замечен в 128 милях от Маркарида.

Кроме убийства Герт-Инге Бертинссона, двое украинцев проверяются на причастность к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.