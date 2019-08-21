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В одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области выявлен тайник с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли из тайника, который находился неподалеку лесополосы, три ручные противотанковые гранатометы, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22. Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот патронов калибра 7,62 мм.

По оперативной информации, схрон в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Мероприятия по выявлению места противоправного хранения военных средств поражения проводились совместно с полицией.
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