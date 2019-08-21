Мэр Киева Виталий Кличко будет баллотироваться в мэры столицы. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

Он объяснил свое желание переизбраться необходимостью довести до конца планы, которые находятся на стадии реализации. «Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и мы уже наработали много вещей, и уже есть — не хочу много говорить — наработки для того, чтобы уже стартовать с этим проектом. Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать еще три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский, это мировой проект», — сказал Кличко.

Также мэр добавил, что хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и до конца следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что согласно действующему законодательству Украины, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко должен сложить свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины.

Позже в ОП заявили, что вопрос увольнения Кличко с должности главы Киевской городской администрации будет рассматривать уже новое правительство.