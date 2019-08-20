Преподаватель Харьковского института танковых войск, полковник запаса Геннадий Бондарев, вокруг которого вспыхнул сепаратистский скандал, заявил о клевете в свой адрес.

«Мне никогда в своей жизни не приходилось оправдываться за свой труд – будь то служба в армии или педагогическая деятельность. Я до сих пор люблю свою работу, отдаю все свои опыт и знания своим подопечным. Они благодарят меня своим уважением и любовью. Так было всегда и есть сейчас. И теперь мне не за что оправдываться. Потому что то, в чем меня обвиняют, – неправда», – написал он в Facebook.

«Я официально и со всей ответственностью утверждаю, что все обвинения в мой адрес высказанные в публикации на Фейсбуке – поклеп, причин которого я пока не понимаю», -заявил Бондарев.

Он утверждает, что никаких лайков и перепостов в соцсетях на публикации фото, видео и пр. сепаратистского характера не делал.

«К указанным перепостам в «Одноклассниках» я тоже не имею отношения, так как не заходил туда с момента выхода указа Президента Украины о закрытии этой соцсети. В Фейсбук захожу очень редко, потому что никогда не имел ни личного, ни профессионального интереса», - написал полковник.

Он предполагает, что из-за низкой активности использования соцсетей и отсутствия контроля произошел взлом аккаунтов, как уже было неоднократно ранее.

На попытку оправдания Бондарева отреагировали и на странице «Предатели военной присяги ХИТВ» в Facebook, где и появился компромат на него.

«Неуважаемый Геннадий Владимирович! Хватит устраивать шоу и говорить, что это какая-то провокация, фейк и клевета. Кому-то нужно опорочить ваше имя? Вы сами позорили его своими действиями на своем аккаунте в течение пяти лет. Почему сразу после публикации вы пытались почистить аккаунт, а потом поняли, что пять лет истории в соцсети так быстро не почистить и его удалили? Ваш аккаунт не взламывали, вы им спокойно пользовались все эти годы и излагали там свою позицию. Вам даже не хватает мужества признаться в этих действиях и сделать правильный вывод и извиниться. Но к этому мы были готовы, как и к тому, что вы начнете себя отбеливать и говорить, что аккаунт взломали. Хотите продолжения, потому что не имеете мужества, будет вам продолжение. Вы сами позорите славное Харьковское танковое», – обратились к нему.



