Командование Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» проводит служебную проверку в отношении работника Вооруженных сил Украины Бондарева Геннадия, преподавателя кафедры тактико-специальных дисциплин.



Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVITVNTUKPI%2Fposts%2F432250294047678&width=500" width="500" height="287" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

«После проверки информации и выяснения всех обстоятельств данного дела руководством учебного заведения будет принято принципиальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», - заявили в командовании.

Ранее СМИ сообщили, что в Харьковском институте танковых войск преподает ярый сторонник «русского мира», полковник запаса Геннадий Бондарев.

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники», он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником «русского мира», аннексии Крыма, увлекается русскими военными и представителями террористических организаций «Л/ДНР». Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.

