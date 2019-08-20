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Командование Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» проводит служебную проверку в отношении работника Вооруженных сил Украины Бондарева Геннадия, преподавателя кафедры тактико-специальных дисциплин. 

Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

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«После проверки информации и выяснения всех обстоятельств данного дела руководством учебного заведения будет принято принципиальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», - заявили в командовании.

Ранее СМИ сообщили, что в Харьковском институте танковых войск преподает ярый сторонник «русского мира», полковник запаса Геннадий Бондарев.

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники», он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником «русского мира», аннексии Крыма, увлекается русскими военными и представителями террористических организаций «Л/ДНР». Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.
 
ForUm

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