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Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Facebook написал пост на русском языке, в котором назвал Россию глубоко европейской страной.

«Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, - отметил он. - Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений».

«Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией», - добавил  Макрон.

Напомним, Макрон выступает за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией.
ForUm

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