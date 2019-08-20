Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Facebook написал пост на русском языке, в котором назвал Россию глубоко европейской страной.

«Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, - отметил он. - Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений».

«Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией», - добавил Макрон.

Напомним, Макрон выступает за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией.